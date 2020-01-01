Видео дня: 6IX9INE- YAYA и Динамо – Шахтер: Полный матч

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6IX9INE- YAYA

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Бруклинский рэпер Текаши 6ix9ine выпустил третий трек после выхода из тюрьмы. Дерзкое видео к нему снято в привычном стиле 6ix9ine: в нем много цветов и полураздетых девушек.

Из необычного — трек полностью записан на испанском языке. “Мне нужна была именно такая девушка, чтобы положить руку ей на юбку. Это очевидно, она не святая. Как и у меня, у нее есть вкус ко злу“, - говорит в сингле музыкант.

Динамо – Шахтер. ПОЛНЫЙ МАТЧ

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В субботу, 4 июля, в центральном матче 29-го тура чемпионата Украины киевское Динамо приняло донецкий Шахтер. Встреча состоялась в Киеве на НСК Олимпийский.

“Горняки“ уже после первого тайма вели со счетом 2:0 благодаря усилиям Степаненко и Коноплянки, однако подопечные Михайличенко сумели отыграть два мяча за счет точных ударов Вербича и Де Пены.

Но финальное слово осталось за гостями - Тайсон едва появившись на поле отыскал Алана Патрика, который пробил точно в дальний угол и установил окончательный счет.

Напомним, ранее в тренды попали Надежда Бабкина против Клавы Коки и Все мы, геймеры, разные.

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