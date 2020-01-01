Крошечный лунный ровер покорит поверхность Луны

Миниатюрный луноход высадят на Луну в 2021 году.

Кубесаты (миниатюрные спутники, которые дешевы в сборке и запуске) произвели революцию в орбитальной науке, а скоро их передвижной коллега может сделать то же самое для науки о поверхности Луны.

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В следующем году в рамках лунной миссии NASA, организованной находящейся в Пенсильвании компанией Astrobotic, агентство запустит небольшой луноход, чтобы начать эту революцию. Этот ровер называется Iris и является первым из новой, небольшой и простой конструкции под названием CubeRovers.

NASA, Astrobotic и Университет Карнеги-Меллона в Питтсбурге принимают участие в проекте CubeRover, нацеленном на запуск в 2021 году в рамках общей программы агентства Artemis, цель которой - высадить людей на Луну в 2024 году. Однако Iris полетит на частной ракете, а не рактее NASA.

Согласно заявлению NASA, радужная оболочка размером с обувную коробку весит менее 2,3 кг и путешествует на четырех колесах.

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Если все пойдет хорошо, ровер проедет около 49 метров, и это путешествие должно рассказать инженерам о том, как лучше всего проехать по пыльной поверхности Луны. Луноход продвинется достаточно далеко от места посадки, чтобы изучить, как сама посадка изменяет поверхность Луны.

Он также сделает по крайней мере одну фотографию, чтобы отправить ее на Землю.

Наряду с 11 другими компонентами NASA и несколько других частных полезных грузов, Iris будет упакован на борт Peregrine Lander Astrobotic для запуска в 2021 году ракетой United Launch Alliance Vulcan Centaur.

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