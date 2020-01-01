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8 полезных гаджетов для велосипеда: Эксперименты

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Если у вас есть двухколесный друг - эти вещи вам точно пригодятся.

Для этого видео блогеры из Live Today достали 8 невероятно крутых гаджетов для велосипеда. И они протестировали их на практике.

Среди полезных вещей - чехол для перевозки велосипедов в транспорте, крепление для велосипеда на стене, самоклеющаяся жидкость для колеса, компактный велонасос, универсальные ключи для ремонта, устройство для очистки цепи и очки с видеорегистратором.

Напомним, ранее блогеры показали 30 экспериментов, которые можно сделать на карантине с детьми.

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Теги: видео, эксперименты
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