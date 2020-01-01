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Apple запатентовала мобильный паспорт для iPhone

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Такой паспорт позволит не носить с собой документы.
iPhone сможет заменить документы
iPhone сможет заменить документы
pandasecurity.com

Компания Apple планирует сделать iPhone единственным устройством, которое нужно носить людям, когда они выходят из дома, и использовать его для замены паспортов, водительских прав и других физических документов. Заявка на патент Apple показывает, как они думают реализовать это.

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Фактически, iPhone избавил нас от необходимости носить с собой бумагу, ручки, фотоаппараты и даже зеркала. Apple недавно даже объявила, что заменит ключи от машины на iPhone. Теперь Apple обратилась к паспортам, библиотечным карточкам, членским карточкам горнолыжных курортов и другим удостоверениям личности.

Apple подробно описала в патентной заявке, как копировать и использовать документы пользователя. Согласно предположениям Apple, устройства, подобные iPhone, могут безопасно передавать определенные идентификаторы. Если владелец устройства уже прошел проверку подлинности (например, с помощью биометрического датчика Apple Watch), он может отправить идентификацию.

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Хотя патентная заявка Apple в основном касается паспортов, на самом деле она может использоваться для многих идентификаций. Apple также подробно объяснила в патентной заявке, как обеспечить безопасную передачу данных техническими средствами.

Фактически, Apple ранее работала над тем, чтобы представить удостоверения личности, выпущенные правительством, в защищенной форме. Компания также сотрудничала с правительствами Германии и Великобритании в реализации проектов по созданию удостоверений личности.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала новый тип наушников.

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Теги: патент, Apple, iPhone, документы
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