Видео дня: Надежда Бабкина против Клавы Коки и Все мы, геймеры, разные

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#Музыкалити - Надежда Бабкина и Клава Кока

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Певица Надежда Бабкина после выписки из больницы вернулась к работе и активному образу жизни. Она стала гостем YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".

По правилам шоу, музыкальные новинки в студии обсуждают ветеран отечественной музыкальной индустрии и представитель современного шоу-бизнеса. Умудренной опытом ценительницей стала Бабкина, а напротив нее оказалась певица Клава Кока. Галкин, как обычно, представил им несколько композиций, которые гостьи должны были оценить по 10-бальной шкале.

Все мы, геймеры, разные..

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Все по разному играют. На канале ZAKATOON появилось анимационное видео, в котором сравниваются разные типы геймеров.

Стримерша, псих, младший брат, про-геймер, летсплейщик, мамин инженер - кто ты из этого списка?

Напомним, днем ранее в тренды попали Жвачка твоего детства и Наречена для тата.

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