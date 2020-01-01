Робоптицу научили летать подобно стрижу

Бионическая птица очень легкая и сама определяет путь.

Инженеры немецкого гиганта автоматизации Festo продемонстрировали бионическую птицу, которая, как утверждают создатели, способна имитировать невероятные маневры полета стрижа.

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По словам Festo, использование легких конструкций является ключом к ловкости птицы-робота, которая, несмотря на длину тела 44,5 сантиметра и размах крыльев 68 сантиметров, весит всего 42 грамма.

Чтобы максимально точно воспроизвести естественный полет, крылья BionicSwifts смоделированы на настоящих птичьих перьях, а отдельные ламели сделаны из сверхлегкой, гибкой, но очень прочной пены и перекрывают друг друга.

Эти отдельные пластинки, соединенные с угольным пером, раздуваются во время подъема крыла, позволяя воздуху проходить через крыло. Это означает, что птицам требуется меньше энергии, чтобы поднять крыло вверх. Ламели затем закрываются во время взмаха вниз, чтобы предоставить летающему роботу более мощный взлет. По словам Festo, такая близкая репликация крыльев птицы дает BionicSwift более удобный профиль полета, чем предыдущие попытки разработки систем крыльев.

Тело птицы содержит компактную конструкцию механизма взмахов крыла, коммуникационные технологии, компоненты управления взмахом крыла и руля высоты, хвоста. Бесщеточный двигатель, два серводвигателя, аккумулятор, редуктор и различные печатные платы установлены в самых маленьких пространствах. Благодаря интеллектуальному взаимодействию двигателей и механических систем, частота ударов крыла для различных маневров может быть точно отрегулирована.

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Между тем, координация птичьего полета становится возможной благодаря радиопередатчику с использованием сверхширокополосной технологии (СШП) Несколько радиомодулей установлены в пространстве, образуя фиксированные якоря, которые размещают друг друга и определяют контролируемое воздушное пространство. Каждая птица снабжена радиомаркером, который посылает сигналы на базы, которые затем могут определить точное местоположение птицы и отправить собранные данные на центральный главный компьютер, который функционирует как навигационная система.

Система может использовать предварительно запрограммированные маршруты для планирования и определения маршрутов и маршрутов полета для птиц. Если птицы отклоняются от этой траектории полета, например, из-за внезапного изменения условий окружающей среды, таких как ветер или тепловые потоки, они немедленно исправляют свою траекторию полета, вмешиваясь автономно - без каких-либо пилотов-людей.

Технология была разработана инженерами, работающими в сети бионического обучения Festo. За эти годы группа представила череду удивительных и часто красивых роботизированных созданий - черепах, медуз, стрекоз и даже роборуку.

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