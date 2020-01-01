Samsung выпустила гаджет против коронавируса
Samsung запускает в Таиланде ультрафиолетовый стерилизатор, который представляет собой белую коробку, в которую вместятся самые крупные телефоны, в том числе S20 Ultra. Но в стерилизатор поместятся и другие предметы, такие как солнцезащитные очки или наушники Galaxy Buds + TWS. Да, Samsung говорит, что Galaxy Fold также можно очищать в этом устройстве.
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Samsung утверждает, что устройство бомбардирует телефон ультрафиолетовым излучением в течение десяти минут, что достаточно для уничтожения 99% бактерий. У него есть особая фишка для телефонов Samsung, так как он может заряжать телефон по беспроводной сети, даже когда погаснет УФ-свет. Предположительно, он также будет заряжать Galaxy Buds + или любое Qi-совместимое устройство.
Samsung продает свой УФ-стерилизатор под собственным брендом за примерно 50 долларов. Пока неизвестно, планирует ли компания выпустить аксессуар за пределами Таиланда.
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Сейчас много компаний решили выпустить свои стерилизаторы, но не все ультрафиолетовые лучи одинаково полезны. Некоторые длины волн на самом деле вредны для кожи, а также для электронных устройств, таких как смартфоны. UV-C - это спектр, который рекламируется как "безопасный" диапазон как для людей, так и для электроники, но импульсы этого света могут оказаться губительными для микроорганизмов.
Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi начала продажи гаджета для дезинфекции смартфонов.
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