Рекламодатели обиделись на Facebook и устроили бойкот

Марк Цукерберг решил срочно встретиться с крупными рекламодателями, чтобы сгладить ситуацию.

Генеральный директор Facebook Inc. Марк Цукерберг согласился встретиться с группами за гражданские права, которые организовали рекламный бойкот платформы, сообщила компания.

Читай также: Цукерберг запретил менеджерам Facebook пользоваться iPhone

На прошлой неделе Facebook обратился в Национальную ассоциацию по улучшению положения цветных людей, Лигу против диффамации и "Цвет перемен», чтобы договориться о встрече с главным операционным директором Шерил Сэндберг и главным директором по продукту Крисом Коксом, сообщил представитель компании. Представитель правозащитных организаций заявил, что хочет, чтобы Цукерберг присутствовал на собрании, добавил пресс-секретарь.

"С тех пор мы подтвердили, что Марк может присоединиться", - сказал представитель. "Мы ждем ответа и с нетерпением ждем возможности продолжить диалог".

Starbucks Corp., Levi Strauss & Co., PepsiCo Inc. и Diageo Plc были одними из последних компаний, заявивших, что они сокращают рекламные расходы, что является частью исхода, направленного на то, чтобы подтолкнуть Facebook и его коллег к подавлению постов, которые прославляют насилие, разделяют и дезинформируют общественность и пропагандируют расизм и дискриминацию.

Читай также: Facebook почти на половину потерял доверие пользователей

В интервью Bloomberg Television в среду Ариша Хэтч, вице-президент, руководитель кампании "Цвет перемен", сказала, что группа "надеется, что на встрече с Марком Цукербергом он наконец услышит наши настоящие опасения по поводу работы платформы".

"Мы, очевидно, в течение многих лет общались с корпорацией, - добавила она, - и наши требования остаются прежними, но мы надеемся, что в свете нового давления со стороны корпоративных рекламодателей со всего мира, которые на самом деле услышат и проследят, чтобы исполнялись наши требования о постоянной структуре гражданских прав в Facebook".

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook снова уличили в передаче данных сторонним разработчикам.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.