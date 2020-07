Видео дня: Жвачка твоего детства и Наречена для тата

В тренде - ТВ-шоу и ностальгическое видео.

Наречена для тата. Сезон 3. Выпуск 4

В этом эпизоде будет много интересных событий, которые могут существенно повлиять на отношения новых пар. Как отреагирует Инна, когда узнает, что у Игоря есть еще один сын? Сможет ли Юля найти общий язык с сыном Романа Никитой? И какой глупый поступок Артема разочарует Карину? Узнайте прямо сейчас в 4 выпуске проекта Наречена для тата!

ЖВАЧКА ТВОЕГО ДЕТСТВА | Трогательная история жевательной резинки

Музыканты посвящают ей залипательные песни, скульпторы создают из нее настоящие розовые шедевры, а некоторые герои мультфильмов вообще полностью из нее состоят. Жвачка является не только мегапопулярным способом освежить дыхание, хлопнуть большой пузырь или испортить подошву кроссовка. Это еще и неотъемлемый элемент поп-культуры.

