Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Жвачка твоего детства и Наречена для тата

Комментариев: 0
В тренде - ТВ-шоу и ностальгическое видео.

Наречена для тата. Сезон 3. Выпуск 4 

Читай также: Видео дня: Плачу на техно и Ты бы никогда такое не загуглил

В этом эпизоде будет много интересных событий, которые могут существенно повлиять на отношения новых пар. Как отреагирует Инна, когда узнает, что у Игоря есть еще один сын? Сможет ли Юля найти общий язык с сыном Романа Никитой? И какой глупый поступок Артема разочарует Карину? Узнайте прямо сейчас в 4 выпуске проекта Наречена для тата!

ЖВАЧКА ТВОЕГО ДЕТСТВА | Трогательная история жевательной резинки 

Музыканты посвящают ей залипательные песни, скульпторы создают из нее настоящие розовые шедевры, а некоторые герои мультфильмов вообще полностью из нее состоят. Жвачка является не только мегапопулярным способом освежить дыхание, хлопнуть большой пузырь или испортить подошву кроссовка. Это еще и неотъемлемый элемент поп-культуры. 

Напомним, днем ранее в тренды попали IC3PEAK у Дудя и BLACKPINK - 'How You Like That'.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь