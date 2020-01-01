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LG выпустит скручивающийся смартфон в следующем году

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Компания работает над новым типом телефонов.
Смартфон будет иметь скручивающийся экран
Смартфон будет иметь скручивающийся экран
letsgodigital

В прошлом году складные смартфоны стали реальностью, и в то время как такие компании, как Samsung, Huawei и Motorola уже выпустили на рынок свои собственные складные смартфоны, другие компании еще не выпустили в продажу подобные устройства, хотя и работают над такой технологией.

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Тем не менее, похоже, что LG делает шаг вперед и готовится выпустить смартфон с раскладным дисплеем. Согласно отчету из Кореи, этот проект имеет кодовое название "Project B" (Проект B). Патент на аналогичный смартфон был опубликован в прошлом году.

Согласно отчету, LG уже начала работу над прототипом этого складного смартфона с дисплеем и, как ожидается, выпустит смартфон в начале следующего года. Дисплей телефона будет раскатываться по бокам, и компания будет использовать гибкий органический светоизлучающий диод (OLED) для достижения этой цели.

Чтобы сделать это реальностью, LG Electronics работает с китайским производителем дисплеев BOE для создания гибкой панели OLED. Хотя поворотный дисплей не сложен по сравнению со складным дисплеем, возникают трудности с обеспечением того, чтобы дизайн, другие материалы и компоненты устройства поддерживали эту новую технологию отображения.

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Помимо этого складного смартфона Project B, южнокорейская компания работает над еще несколькими смартфонами. Во второй половине этого года LG выпустит флагманский смартфон под кодовым названием "Горизонтальный".

В следующем году компания выпустит смартфон под кодовым названием "Радуга". Тем не менее, пока неизвестно, что делает эти грядущие флагманские смартфоны компании интересными.

Напомним, ранее LG показала первый скручивающийся в трубочку телевизор.

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Теги: гибкий экран, смартфон, LG Electronics, LGE
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