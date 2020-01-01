Samsung случайно рассекретила внешний вид Galaxy Note 20 Ultra

Утечка произошла на украинской версии сайта.

Смартфоны Samsung Galaxy Note являются одними из самых интересных телефонов, которые с нетерпением ждут каждый год. Они сочетают в себе лучшие аппаратные характеристики с аксессуаром Samsung S Pen. В последние несколько лет серия Galaxy Note также имела одни из самых интересных и ярких дизайнов. Благодаря новым рендерам, взятым с сайта Samsung, у нас появился первый официальный взгляд на грядущую Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

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На новых изображениях, которые появились на украинском веб-сайте Samsung, мы видим Samsung Galaxy Note 20 Ultra во всей его красе. На рендере видно новую камеру в бронзовом цвете и таким же бронзовым S Pen. По слухам, новая камера включает в себя основной датчик на 108 МПп, сверхширокую 12 Мп и перископ-зум 13 Мп вместе с лазерным модулем автофокусировки. Samsung добавила новое бронзовое кольцо вокруг каждого датчика для более симметричного вида.

Galaxy Note 20 Ultra скриншот страницы

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Это будет второй телефон Samsung с матовой отделкой, первым из которых станет BTS-версия Galaxy S20 +. Наряду с этим S Pen, кажется, выглядит немного по-другому. Инсайдер Ice Universe утверждал, что S Pen этого года может быть металлическим, что объясняет интересный внешний вид рендера. Хотя мы не видим дисплей, мы можем рассмотреть часть изогнутого края. Это очень небольшая кривая, которая выглядит примерно такой же, как изогнутый край Galaxy S20. По слухам, дисплей использует заднюю панель LTPO и панель с разрешением 6,9 дюймов с разрешением 3040×1440 и поддержкой частоты обновления 120 Гц.

Больше о Galaxy Note 20, Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip 5G и других продуктах мы узнаем на онлайн-презентации Samsung Unpacked 5 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что смартфон Galaxy Note 20 Ultra получит новый тип экрана.

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