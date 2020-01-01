Samsung выпустила SSD объемом до 8 ТБ для всех пользователей

Это самые доступные и производительные диски на рынке.

Samsung Electronics представила свой флэш-накопитель четвертого уровня (QLC) - 870 QVO SATA SSD, который устанавливает новый стандарт для хранилищ данных большой емкости. Обладая лидирующей в отрасли емкостью до восьми терабайт, новый твердотельный накопитель обеспечивает сочетание скорости, емкости и надежности для обычных и профессиональных пользователей ПК.

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В прошлом потребители должны были выбирать между твердотельными накопителями, которые обеспечивают превосходную производительность, и жесткими дисками, которые традиционно предлагают большую емкость. Однако твердотельный накопитель Samsung 870 QVO способен предложить лучшее из обоих миров, что делает его оптимальным выбором для обычных пользователей ПК, которым важны производительность и ценность, а также для профессиональных пользователей, которым требуется высокий уровень емкости.

SSD 870 QVO samsung

Как говорится в заявлении компании, 870 QVO предлагает лучшие в своем классе скорости последовательного чтения и записи до 560 МБ / с и 530 МБ / с соответственно, с технологией Intelligent TurboWrite, позволяющей поддерживать пиковые уровни производительности с использованием большого переменного буфера SLC3.

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QVO 870 также обеспечивает на 13% повышение скорости произвольного чтения по сравнению с 860 QVO.

В дополнение к емкости и производительности, 870 QVO обеспечивает исключительную долговечность до 2880 терабайт (TBW) или трехлетнюю ограниченную гарантию.

Модель 870 QVO выпускается в 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ и 8 ТБ вариантах и доступна с 30 июня 2020 года по рекомендованной производителем розничной цене от $129,99 за модель 1 ТБ.

Напомним, ранее сообщалось, что cоздана универсальная память, которая заменит SSD и RAM.

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