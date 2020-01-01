Ракетный двигатель компании украинца зажег свечи на торте

Так в Firefly Aerospace отметили день рождения основателя компании.

В Firefly Aerospace недавно сделали небольшой перерыв в разработке ракет, чтобы запустить двигатель в честь соучредителя Макса Полякова, уроженца Запорожья, которому во вторник (30 июня) исполнилось 43 года.

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В видео ракетный двигатель Reaver использовался для зажигания свечей на большом праздничном торте.

"Любой, кто становится старше, понимает, что одна из самых сложных проблем - выяснить, как зажечь все эти чертовы свечи на торте", - сказал другой соучредитель Firefly, Том Маркушич, в видео, которое компания выпустила в Twitter и YouTube. На видео Маркушич был одет в колпак на день рождения и футболку с надписью "Texas Rocket Science".

Видео показало, что Маркушич безуспешно пытался зажечь свечи на день рождения самостоятельно. "Они тают. Они сжигают себя. На самом деле это довольно сложная проблема", - сказал он. "Чтобы решить эту проблему, мы разработали довольно уникальное решение, чтобы зажечь все свечи одновременно".

Как и любая проблема ракетостроения, ее решение требовало командной работы. Видео показало тщательную подготовку рабочих Firefly, чтобы подготовить торт. Они измерили стороны линейкой и использовали ручные сигналы, чтобы подготовить двигатель.

Затем видео показывает окончательный обратный отсчет и запуск двигателя - огонь и сам пирог в эпическом замедленном видео, обычно используемом, чтобы увидеть, насколько хорошо ракетный двигатель работает во время испытаний.

Был ли результат съедобным? Команда не говорит, разделяя обугленный торт, но их энтузиазму стоит позавидовать.

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Firefly Alpha готовится к тестовому запуску в конце этого года, и ожидается, что платные рейсы начнутся в 2021 году или около того. Ракета предназначена для отправки до 1000 кг на низкую околоземную орбиту и 600 кг на солнечно-синхронную орбиту.

Firefly также работает над более мощной ракетой-носителем под названием Beta, а также над лунной платформой Genesis, чтобы конкурировать за возможности программы NASA по коммерческим службам лунной полезной нагрузки для поддержки полетов на спутники Artemis.

Техасская компания была основана в 2017 году после того, как компания-предшественник, Firefly Space Systems, подала заявку на банкротство после того, как крупный европейский инвестор прекратил финансирование. В Firefly сказали, что вывод был связан с Brexit.

Напомним, ранее сообщалось, что создана ракета с напечатанным на 3D-принтере двигателе.

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