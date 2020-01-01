Качественные изображения смартфона Honor X10 Max попали в Сеть

Фото и цены слили за день до презентации.

Honor запустит Honor X10 Max 5G вместе со смартфоном Honor 30 Lite (Youth Edition) 5G в Китае завтра. Вчера в базе данных China Telecom появились характеристики Honor X10 Max. Список показал основные характеристики и ожидаемые цены. Пост, который упоминает цену Honor X10 Max 5G для офлайн-рынков в Китае, появился на Weibo. Кроме того, на платформе микроблогов появился и живой снимок устройства.

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Некоторая важная информация о дисплее Honor X10 Max 5G может быть упомянута в утечке. В нем говорится, что 7,09-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом у X10 Max поддерживает технологию RGBW. Он поддерживает цветовую гамму на уровне фильмов P3, яркость 780 нит и HDR10. Также он имеет сертификат синего света от TUV Rheinland.

У Honor X10 Max батарея емкостью 5000 мАч. Помимо 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти, X10 Max будет также доступен в других вариантах, как указано ниже. Он будет доступен в цветах, таких как черный, серебристый и синий. Также устройство оснащено поддержкой подключения NFC.

На другом изображении видно, что вариант Honor X10 Max 5G объемом 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ стоит 2399 юаней. Более высокая 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения стоит 2599 юаней. Цены на 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти не упоминаются.

Стоимость Honor 10X Max weibo

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Прошлые отчеты показали, что Honor X10 Max имеет фронтальную камеру с 8-мегапиксельной камерой и имеет двойную камеру с 48-мегапиксельной + 2-мегапиксельной камерой на задней панели. Телефон оснащен чипсетом Dimensity 800 5G и оснащен ОС Android 10 на базе Magic UI 3.1.1. Телефон поддерживает 22,5 Вт зарядки для своей батареи. Наконец, он имеет боковой считыватель отпечатков пальцев.

Напомним, ранее сообщалось, что Honor X10 получит одну выдвижную и три основных камеры.

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