Видео дня: IC3PEAK у Дудя и BLACKPINK - 'How You Like That'

BLACKPINK - 'How You Like That'

Клип южнокорейской герл-группы Blackpink на песню How You Like That побил рекорд их соотечественников BTS по просмотрам на YouTube. Ролик также стал самым быстрорастущим в истории.

За пять дней клип посмотрели более 170 млн раз.

IC3PEAK – музыка и современное искусство / вДудь

Юрий Дудь на своем канале выпустил интервью с участниками группы IC3PEAK. Музыканты рассказали о том, почему они поют о политике, что их не устраивает в современной России, а также о своем отношении к феминизму и ЛГБТ.

Также Юрий Дудь обсудил с артистами аспекты их личной жизни, в частности, то, как к их творчеству относятся родители.

