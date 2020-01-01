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Видео дня: IC3PEAK у Дудя и BLACKPINK - 'How You Like That'

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В трендах - музыка и интервью.

BLACKPINK - 'How You Like That'

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Клип южнокорейской герл-группы Blackpink на песню How You Like That побил рекорд их соотечественников BTS по просмотрам на YouTube. Ролик также стал самым быстрорастущим в истории.

За пять дней клип посмотрели более 170 млн раз.

IC3PEAK – музыка и современное искусство / вДудь

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Юрий Дудь на своем канале выпустил интервью с участниками группы IC3PEAK. Музыканты рассказали о том, почему они поют о политике, что их не устраивает в современной России, а также о своем отношении к феминизму и ЛГБТ.

Также Юрий Дудь обсудил с артистами аспекты их личной жизни, в частности, то, как к их творчеству относятся родители.

Напомним, днем ранее в тренды попали Клава Кока х NILETTO и Самый большой фейк в истории.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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