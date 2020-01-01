Видео дня: IC3PEAK у Дудя и BLACKPINK - 'How You Like That'
BLACKPINK - 'How You Like That'
Читай также: Видео дня: Феномен Баадера-Майнхоф и Заря – ЦСКА София
Клип южнокорейской герл-группы Blackpink на песню How You Like That побил рекорд их соотечественников BTS по просмотрам на YouTube. Ролик также стал самым быстрорастущим в истории.
За пять дней клип посмотрели более 170 млн раз.
IC3PEAK – музыка и современное искусство / вДудь
Читай также: Видео дня: От пацанки до панянки и Лучшие лайфхаки из TikTok
Юрий Дудь на своем канале выпустил интервью с участниками группы IC3PEAK. Музыканты рассказали о том, почему они поют о политике, что их не устраивает в современной России, а также о своем отношении к феминизму и ЛГБТ.
Также Юрий Дудь обсудил с артистами аспекты их личной жизни, в частности, то, как к их творчеству относятся родители.
Напомним, днем ранее в тренды попали Клава Кока х NILETTO и Самый большой фейк в истории.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил