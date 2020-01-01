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Как из дешевого инструмента сделать хороший: Эксперименты

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Микродуговая обработка своими руками.

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Микродуговая обработка стали позволяет произвести насыщение углеродом и азотом стальных изделий и инструментов. Это повышает прочность поверхностного слоя и значительно увеличивает его износостойкость.

Улучшив износостойкость рабочих поверхностей недорогого инструмента можно многократно увеличить его рабочий ресурс. Как это сделать в домашних условиях - показывает блогер из Огненное ТВ.

Напомним, ранее блогер показывал, как из плохого инструмента сделать хороший.

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Теги: видео, эксперименты
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