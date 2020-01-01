Boeing испытал парашют для доставки астронавтов на землю

Систему будут использовать для экипажа капсулы Boeing Starliner .

Представители Boeing сообщили, что парашюты Starliner показали хорошие результаты во время испытания на падение над космической гаванью White Sands в Нью-Мексико на прошлой неделе, которое было разработано для имитации отмены вскоре после запуска.

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Испытательный образец Starliner был сброшен с воздушного шара высоко в небе Нью-Мексико в воскресенье, 21 июня. Через шесть секунд после падения небольшие купола развернулись, как и планировалось, и подняли передний теплозащитный экран капсулы. Вскоре после этого, два парашюта транспортного средства вступили в действие. Развертывание прошло успешно, несмотря на низкое давление, сказали представители Боинга.

Затем, через 98 секунд после сброса, два пилотных купола сработали, вытащив два из трех основных парашютов Starliner. Команда тестировщиков сохранила третий основной парашют, представив "сценарий отказа", который система должна преодолеть.

По словам представителей Boeing, два развернутых купола выполнили свою работу, помогая мягкому приземлению испытательной капсулы в пустыне Нью-Мексико примерно через 4 минуты после падения.

Спуск капсулы скриншот видео

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"Наши парашюты прошли все испытания", - сказал в заявлении менеджер испытаний Starliner Дэн Нидермайер. "Мы продолжаем продвигать нашу систему, потому что мы знаем, что поставлено на карту. Эта требовательная программа испытаний гарантирует, что Starliner сможет доставить наших астронавтов домой в безопасности".

Boeing разрабатывает Starliner при финансовой поддержке Программы коммерческих экипажей НАСА и будет использовать капсулу для полетов астронавтов агентства на Международную космическую станцию ​​(МКС).

Напомним, ранее сообщалось, что гендиректор Boeing подал в отставку из-за многочисленных провалов.