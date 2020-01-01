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Samsung отказалась от выставки IFA 2020

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Крупнейшую выставку вообще могут отменить из-за коронавируса.
Samsung не будет принимать участие в выставке
Samsung не будет принимать участие в выставке
IFA

Многие конференции были отменены в этом году из-за вспышки COVID-19. Но это пока не касалось выставки IFA 2020.

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IFA 2020 должно пройти в Берлине, Германия, с 4 сентября по 9 сентября, Samsung обычно широко представлена на выставке, но похоже, что они не будут присутствовать в этом году.

Компания Samsung перенесла все свои события в сеть на оставшуюся часть года, а ее мероприятие Galaxy Note 20 в августе будет проводиться только онлайн, поэтому для компании имеет смысл не посещать IFA.

Пока не ясно, решат ли другие технологические компании не участвовать в IFA в этом году, если ряд крупных компаний решит пропустить ее, это может повлечь отмену выставки.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшую выставку IFA 2020 перенесли в онлайн из-за коронавируса.

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Теги: Samsung, IFA 2020
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