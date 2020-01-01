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Facebook создает компактные очки виртуальной реальности

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Пока это прототип, который не понятно, когда поступит в продажу.
Прототип очков
Прототип очков
facebook

Виртуальная реальность была обещана нам давным-давно бесчисленными писателями-фантастами, но все, что мы получили, это громоздкие устройства низкого разрешения с проводами повсюду. Ну, ладно - все не так плохо, но VR в своем нынешнем состоянии далек от совершенства. Facebook является одним из крупнейших игроков в VR-индустрии, и, похоже, компания изучает новые технологии, которые могут сделать VR-системы намного более компактными и удобными.

Прототип очков
Прототип очков
facebook

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Прототип, над которым работает Facebook, выглядит как огромные солнцезащитные очки. Вместо обычной преломляющей оптики в ней используются так называемые голографические линзы. Эта технология позволяет свету отражаться между объективом и дисплеем, прежде чем попасть в глаз, эффективно помещая большие фокусные расстояния в небольшое пространство. В результате получается гораздо более компактное устройство, легкое и удобное для ношения.

“Дизайн продемонстрирован в исследовательском устройстве, основанном на концепции, в котором в качестве оптики используются только тонкие плоские пленки для достижения толщины дисплея менее 9 мм при поддержке поля зрения, сравнимого с современными потребительскими VR-продуктами“, - говорится в статье. описание в исследовательском блоге Facebook.

Тем не менее, есть одна оговорка. Прототип далек от завершения. В своей нынешней форме VR-очки Facebook могут отображать только изображения зеленого цвета.

Прототип пока отображает зеленый цвет
Прототип пока отображает зеленый цвет
facebook

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Исследователи попытаются осуществить переход от своего большого настольного прототипа (который может отображать полноцветные изображения) к крутым портативным очкам.

Напомним, ранее сообщалось, что Panasonic показала новые очки виртуальной реальности.

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Теги: Facebook, очки виртуальной реальности
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