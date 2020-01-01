Сколько серы в миллионе спичек: Эксперименты

Миллион спичек - это почти 50 больших коробок спичек.

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В одном коробке находится 36 спичек. Чтобы сделать заменитель петарды, нужно соскрести серу с трех коробков спичек.

В одном коробке примерно 50 граммов серы. А сколько серы можно получить из миллиона спичек?

Блогер GopherVid решил проверить, сколько можно серы получить из 100 ящиков спичек.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать спички своими руками.

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