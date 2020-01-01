Выход Apple TV 6 отменили в последний момент

Приставку хотели показать на мероприятии WWDC 2020.

Согласно последним сообщениям, Apple почти выпустила Apple TV 6 на мероприятии WWDC 2020. Тем не менее, показ был отменен за несколько часов до презентации. В отчете также добавлено, что компания готовится к более крупному событию в сентябре. И это, скорее всего, будет включать в себя новую потоковую приставку с обновленными внутренними компонентами.

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Последняя утечка произошла от пользователя Twitter Jioriku, который сказал, что Apple TV 2020 должна появиться в сентябре. Он будет иметь чипсет A12X Bionic внутри. Такой же чип могут получить iPhone 12.

Что касается дизайна, новый Apple TV не должен вносить существенных изменений. Ожидается, что внешний вид Apple TV 5 будет сохранен.

Представленный в 2018 год, A12X обладает непревзойденным качеством. С тактовой частотой 2,49 ГГц процессор построен на 7-нм техпроцессе FinFET тайваньской TSMC. Это указывает на улучшение термических свойств с новым решением для охлаждения. Это может быть большим прорывом по сравнению с предыдущей моделью с A10X Fusion.

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Кроме того, Jioriku говорит, что новый Apple TV будет поставляться с новыми конфигурациями хранения. Несмотря на то, что он не упомянул о специфике этого, более ранний отчет Джона Проссера говорит, что потоковая приставка будет иметь поддержку 4K и иметь конфигурации 64/128 ГБ.

Это более крупное хранилище в сочетании с предполагаемым игровым контроллером, который, по слухам, разрабатывает Apple, откроет новую дверь для Apple Arcade, которая была расширена до телевизионного сервиса почти год назад.

Ранее Apple была готова представить новый Apple TV 22 июня. Согласно Jioriku, презентация была отложена, так как Apple поняла, что сентябрьское событие, скорее всего, будет похожим виртуальным событием.

Учитывая текущую ситуацию, проведение физического мероприятия стало невозможным, и это могло бы заставить Apple задуматься о переносе запуска Apple TV на сентябрь, чтобы сделать его еще лучше, говорит аналитик.

Основной доклад в сентябре, вероятно, будет в большей степени сфокусирован на аппаратной части, где Apple также может больше рассказать о MacИook с процессором ARM. Далее он говорит, что MacBook и iMac, как ожидается, будут поставляться как с собственными чипами ARM от Intel, так и Apple, однако в настоящее время основное внимание будет уделено MacИook.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала новые смарт-часы с Touch ID.

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