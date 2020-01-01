Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Самодельное желе из нестандартных жидкостей: Эксперименты

Комментариев: 0
Можно ли будет такое желе есть?

Читай также: Эксперимент: Телевизор и другая техника в подсолнечном масле

Блогеры из Live Today решили поиграть в кулинаров и устроили тестирование разных видов желе: от создания до употребления в пищу. Только желюхи будут не простыми, а на основе пива, томатного сока, кваса, колы, энергетика, подсолнечного масла и ряда других нестандартных жидкостей.

Что из этого получится и можно ли такое желе употреблять в пищу?

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если бросить натрий в кокос.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь