Самодельное желе из нестандартных жидкостей: Эксперименты

Можно ли будет такое желе есть?

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Блогеры из Live Today решили поиграть в кулинаров и устроили тестирование разных видов желе: от создания до употребления в пищу. Только желюхи будут не простыми, а на основе пива, томатного сока, кваса, колы, энергетика, подсолнечного масла и ряда других нестандартных жидкостей.

Что из этого получится и можно ли такое желе употреблять в пищу?

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если бросить натрий в кокос.

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