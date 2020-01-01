Самодельное желе из нестандартных жидкостей: Эксперименты
Можно ли будет такое желе есть?
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Блогеры из Live Today решили поиграть в кулинаров и устроили тестирование разных видов желе: от создания до употребления в пищу. Только желюхи будут не простыми, а на основе пива, томатного сока, кваса, колы, энергетика, подсолнечного масла и ряда других нестандартных жидкостей.
Что из этого получится и можно ли такое желе употреблять в пищу?
Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если бросить натрий в кокос.
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