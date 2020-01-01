Интересный факт дня: Пот расскажет о здоровье

Специальный датчик проанализирует пот.

Пластырь для определения состояния здоровья по поту Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram. medgadget.com

Пот, выделяемый кожей, содержит важные биомаркеры для ряда заболеваний, а также является критическим параметром в спортивных показателях, общей функции организма и даже в качестве индикатора раннего предупреждения о предстоящей болезни.

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Измерение выхода пота и его химического состава точным и простым способом было сложной задачей. Спортсменам и другим людям будет полезен носимый пластырь, который можно застревать возле потовых желез для непрерывного измерения уровня pH, содержания глюкозы, соли и общего количества производимого пота. Создание таких пластырей оказалось сложнее, чем предполагалось, даже с существующими микрофлюидными устройствами, потому что трудно собрать большие образцы и обработать их без существенного испарения.

Теперь команда инженеров из Университета штата Пенсильвания и Сянтаньского университета в Китае разработала микрофлюидное устройство, которое решает важные проблемы со сбором образцов для датчиков пота на коже, и приведет к появлению таких устройств для более широкого использования.

Новый подход использует одно отверстие для сбора пробы пота в крошечные каналы внутри устройства. Каналы являются гидрофильными и, таким образом, втягивают пот, в то время как клапан внутри впуска выполнен из гидрофобных компонентов, так что весь пот проходит прямо в каналы. Поскольку в каждом канале имеется только один открытый конец, пот не может испаряться, что приводит к существенно большему размеру выборки для анализа.

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"Двухклапанное устройство является более сложным и требует использования техники чистого помещения, называемой фотолитографией. Наше более простое одноклапанное устройство может быть сделано без дорогостоящего оборудования, использующего микрообработку", - сказал Ларри Ченг, доцент кафедры технических наук и механики в Penn State.

Для анализа пота по определенным параметрам в камеры для удержания пота может быть введен аналит на основе цвета, а изменение цвета можно увидеть глазами или, для особо чувствительных тестов, с помощью смартфона, который более чувствителен в обнаружении определенных цветов.

Напомним, ранее сообщалось, что мозг заставляет нас верить в привидений.

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