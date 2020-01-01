Роболенивец поборется за сохранность природы

Робот будет наблюдать за животными.

В течение следующих нескольких месяцев посетители Ботанического сада Атланты смогут наблюдать за испытаниями нового высокотехнологичного инструмента, который поможет спасти некоторые из самых исчезающих видов в мире. SlothBot, тихоходный и энергоэффективный робот, который может зависать на деревьях как ленивец, будет наблюдать за животными, растениями и окружающей средой.

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Разработанный инженерами-робототехниками из Технологического института штата Джорджия, он копирует образ жизни настоящих ленивцев. Приведенный в действие солнечными батареями и использующий инновационную технологию управления питанием, SlothBot перемещается по кабелю, натянутому между двумя большими деревьями, поскольку он контролирует температуру, погоду, уровни углекислого газа и другую информацию.

"SlothBot использует медлительность в качестве принципа проектирования", - сказал Магнус Эгерстедт, профессор и заведующий кафедрой Стив Чеддик в Технологической школе электротехники и вычислительной техники штата Джорджия. "Медлительность и энергоэффективность позволит SlothBot задерживаться в окружающей среде, наблюдая за вещами, которые мы можем видеть только при постоянном присутствии в течение нескольких месяцев или даже лет".

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Причудливая оболочка SlothBot, напечатанная на 3D-принтере, длиной около метра, защищает его двигатели, редукторы, аккумуляторы и сенсорное оборудование от непогоды. Робот запрограммирован на перемещение только при необходимости и будет определять местоположение солнечного света, когда его батареи нуждаются в перезарядке. В Атлантическом ботаническом саду SlothBot будет работать по одному кабелю, но в более масштабных условиях окружающей среды он сможет переключаться с кабеля на кабель, чтобы покрыть большую территорию.

При поддержке Национального научного фонда и Управления военно-морских исследований SlothBot может помочь ученым лучше понять абиотические факторы, влияющие на критические экосистемы, предоставляя новый инструмент для разработки информации, необходимой для защиты редких видов и экосистем, находящихся под угрозой исчезновения.

Напомним, ранее сообщалось, что первый робот-певец отправится в концертный тур.

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