NASA заплатит $35000 за концепт женского туалета

В создании туалета может принять любой желающий.

Artemis (Артемида) - это программа NASA по высадке первой женщины и мужчины на Луну к 2024 году. Человечество возвращается на Луну, чтобы установить присутствие, которое позволит в конечном итоге путешествовать с экипажем на Марс. В то время как мы готовимся к нашему возвращению на Луну, ведутся бесчисленные мероприятия по оснащению, защите и другой поддержке будущих астронавтов. Эти астронавты будут есть и пить, а затем мочиться и испражняться в условиях микрогравитации и лунной гравитации. Пока астронавты находятся в кабине и в своих скафандрах, им понадобится туалет, который обладает такими же возможностями, что и здесь, на Земле.

Читай также: NASA выбрало компанию для доставки грузов на Луну

NASA призывает мировое сообщество к новым концепциям дизайна для компактных туалетов, которые могут работать как в условиях микрогравитации, так и в условиях лунной гравитации. Эти конструкции могут быть адаптированы для использования в лунных кораблях Artemis, которые возвращают нас на Луну. Хотя космические туалеты уже существуют и используются (например, на Международной космической станции), они предназначены только для микрогравитации. NASA ищет устройство следующего поколения, которое будет меньше, более эффективным и способным работать как в условиях микрогравитации, так и в условиях лунной гравитации. Возвращение на Луну к 2024 году - амбициозная цель, и NASA уже работает над подходами к миниатюризации и оптимизации существующих туалетов. Но они также приглашают мировое сообщество делиться своими идеями, зная, что они подойдут к проблеме с мышлением, отличным от традиционного аэрокосмического проектирования. Эта задача надеется привлечь радикально новые и разные подходы к проблеме улавливания и локализации отходов.

Читай также: В NASA испытали двигатель для полета на Луну

"Мы хотим поощрять следующее поколение исследователей космоса, инженеров и ученых, и мы знаем, что студенты могут думать об этой проблеме проектирования без тех же ограничений, что и взрослые. Таким образом, в дополнение к основной технической категории, эта задача будет иметь категорию юниоров. Чтобы подать заявку в категорию юниоров, вам должно быть меньше 18 лет", - говорится в заявлении NASA.

В этом Lunar Toilet Challenge общий призовой кошелек составляет 35 000 долларов, который будет распределен между командами, представившими три лучших дизайна в технической категории. Три лучших участника в категории юниоров получат общественное признание и товары с официальным логотипом NASA.

Напомним, ранее сообщалось, что более 12 тысяч человек подали заявку на полет к Луне.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.