SpaceShipTwo совершил второй высокоскоростной полет

Испытания прошли успешно.

Virgin Galactic провела второй испытательный полет своего суборбитального корабля SpaceShipTwo со своего космодрома в Нью-Мексико и теперь заявляет, что готова возобновить полеты космического корабля.

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Космический корабль SpaceShipTwo, названный VSS Unity, совершил полет в небе над американским космодромом. Это был второй бесплатный полет транспортного средства на космодроме после полета на глиссаде, который состоялся 1 мая. Это произошло примерно через два с половиной месяца после того, как компания отправила туда транспортное средство из Калифорнии.

Компания объявила об этом полете как о "высокоскоростном" испытании SpaceShipTwo, когда во время снижения космический аппарат достиг скорости 0,85 Маха. Более высокая скорость, говорится в заявлении компании, была достигнута для проверки того, как транспортное средство выдерживает условия, приближенные к условиям во время полета с включенным двигателем. Пилоты также провели серию маневров, чтобы сравнить характеристики машины с аналогичными маневрами на более медленных скоростях.

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По словам представителей компании, завершение испытаний позволяет ей возобновить испытательные полеты. "Это был важный тест, который, в ожидании обзора данных, означает, что теперь мы можем приступить к подготовке транспортных средств к полету с приводом", - заявил Джордж Уайтсайдс, исполнительный директор Virgin Galactic.

Напомним, в последний раз SpaceShipTwo выполнил испытательный полет в феврале 2019 года из Мохаве, штат Калифорния, на борту которого находились три человека. Они достигли высоты более 80 километров, которую компания, а также правительственные учреждения США определяют в качестве границы космоса. С тех пор компания обустроила интерьер салона и выполнила другие модификации корабля.

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