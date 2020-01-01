Космический турист впервые выйдет в открытый космос

Подписан контракт с Роскосмосом и компанией Space Adventures .

Компания космического туризма Space Adventures подписала с РКК "Энергия" контракт на полет корабля "Союз" на Международную космическую станцию, который позволит одному из клиентов совершить выход в открытый космос.

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Согласно контракту, объявленному 25 июня, космический корабль "Союз" будет летать на "МКС" с короткой продолжительностью полета, который, согласно заявлению Space Adventures, будет длится 14 дней, с двумя участниками космического полета и одним профессиональным космонавтом на борту.

Новый контракт предусматривает возможность для одного из участников космического полета совершать космические прогулки. Согласно заявлению Роскосмоса, этот человек вместе с российским космонавтом совершит выход в открытый космос с российского сегмента станции.

Идея выхода в открытый космос частного астронавта в течение многих лет использовалась в качестве дополнения к полету орбитального космического туризма. Space Adventures в течение нескольких лет рекламирует выход в открытый космос с МКС на своем веб-сайте как уникальный опыт. Каждый человек, совершивший выход в открытый космос на сегодняшний день, был профессиональным космонавтом.

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Тем не менее, выход в открытый космос потребует от клиентов прохождения дополнительного обучения в дополнение к стандартному обучению в космическом полете. Это также, вероятно, будет иметь значительные дополнительные расходы. "Цена выхода в открытый космос зависит от времени вашей миссии и других факторов", - говорится на сайте Space Adventures, не указывая конкретной цены.

Сроки миссии не ясны. В заявлении Роскосмоса говорится, что миссия начнется в 2023 году. Однако Стейси Тирн, представитель Space Adventures, сказала, что миссия состоится "после того, как мы определимся с заказчиками", и не подтвердила дату 2023 года из заявления Роскосмоса.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX отправит на орбиту космических туристов.

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