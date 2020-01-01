У смартфонов Galaxy возникли проблемы с экраном

Обновление вызвало странный эффект.

На веб-сайтах Samsung в США и ЕС пользователи начали массово жаловаться на проблему зеленого экрана, которая затрагивает множество устройств Galaxy. Общая тема этих пользовательских отчетов заключается в том, что проблема с зеленым оттенком появилась после недавнего обновления прошивки. Эта проблема, по-видимому, затрагивает такие устройства, как Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Galaxy S9 и Galaxy Note 10 Lite и Galaxy S10 Lite. Проблема возникла недавнего патча безопасности июня 2020 года.

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Кажется, что проблема с зеленым оттенком возникает в основном, когда дисплей установлен на низкий уровень яркости, поэтому, по крайней мере, это не всегда влияет на восприятие пользователем. И даже если допустить, что проблему замечают не все, по-видимому, она возникает редко, по крайней мере, судя по количеству жалоб, найденных на сайтах сообщества Samsung. Проблема существует для некоторых пользователей, но на данный момент она не выглядит широко распространенной.

В Samsung пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung запатентовал дисплей с дырками.

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