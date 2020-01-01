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Лодка из стеклопластика своими руками: Эксперименты

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Как сделать каяк из композита?

Блогер из Огненное ТВ решил поэкспериментировать со стеклопластиком и сделать лодку. Подтолкнули к ее созданию ливни и вышедшие из берегов реки. 

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Лодку можно сколотить из досок, выдолбить из бревна или натянуть шкуру на костяной остов. Но зачем делать по-старинке? Вооружившись интернетом, блогер нарисовал свою схему лодки и вырезал ее из пенопласта. Затем обработал ее эпоксидкой, чтобы придать плотности. А потом обработал степлопластиком. 

Напомним, ранее блогеры проверяли, как отреагирует курица на зеркальный лабиринт.

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Теги: видео, эксперименты
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