Xiaomi выпустила настольный мини-компьютер за 200 долларов

Компьютер работает на четырехъядерном процессоре Intel.

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Xiaomi выпустила настольный мини-компьютер Ningmei CR100 с компактным дизайном и доступной ценой. Продукт уже доступен на веб-сайте Youpin за 1499 юаней (~ 211 долларов), но для тех, кто заказывает до 30 июня, предоставляется скидка в 100 юаней в комплекте с беспроводной клавиатурой и мышью, ковриком для мыши и U-диском на 16 ГБ.

Настольный мини-ПК имеет компактную конструкцию с размерами 192x188x54 мм и весом всего 760 граммов. Продукт предоставляет простые, более удобные и совместные возможности для мобильного офиса.

Сравнение Ningmei CR100 и смартфона gizmochina.com

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Настольный процессор оснащен четырехъядерным процессором Intel J4105 в сочетании с 8 ГБ памяти DDR4. На борту также имеется твердотельный жесткий диск емкостью 256 ГБ, который может удовлетворить повседневные потребности обычных пользователей, без проблем обрабатывая файлы и приложения с несколькими задачами. Компьютер также имеет встроенные двухканальные динамики, поэтому вам не нужно использовать внешние динамики.

Он также оснащен всенаправленной системой рассеивания тепла и использует четырехстороннюю вакуумную конструкцию для достижения лучшего рассеивания тепла. Процессор также поставляется с массивом интерфейсов, который включает в себя порты USB 3.0, сетевой интерфейс, интерфейс VGA, интерфейс HDMI, разъемы для наушников и микрофона. На задней панели расположены два интерфейса USB 3.0, интерфейс SD-карты, интерфейс микрофона наушников и интерфейс Type-C.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi отказывается от производства собственных процессоров.

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