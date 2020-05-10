Видео дня: ТОП-14 фишек iOS 14 и Путешествия с закрытыми границами

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ТОП-14 фишек iOS 14

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Apple провела всемирную конференцию разработчиков 2020, представив бета-версии iOS 14, iPad OS 14, Watch OS, MacOS и анонсировали переезд процессоров с Intel на ARM.

Но сначала поговорим об iOS 14. Что нового появилось в бета-версии операционки для iPhone?

Путешествия с закрытыми границами

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Тревел-блогер Антон Птушкин не может пока выехать заграницу, потому решил снять видео о путешествиях по Украине. Оказывается, у нас есть невероятно красивые Карпаты. И весь ролик посвящен красоте гор, водопадов и лесов.

Напомним, днем ранее в тренды попали HammAli & Navai - А если это любовь и Белка - Дима Варварук.

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