Google перестанет следить за пользователями

Если, конечно, пользователи этого захотят.

В среду Google объявил, что через 18 месяцев начнет автоматически удалять историю местоположений пользователей и веб-активность.

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Ранее пользователям приходилось включать этот параметр, если они не хотели, чтобы Google сохранял их данные в течение неопределенного периода времени.

Этот шаг позволяет Google по-прежнему придерживаться информации и рекомендовать вещи, которые могут вам понравиться, исходя из вашего предыдущего местоположения или истории посещений, но у нее не будет личных данных за все время.

По умолчанию отслеживание истории местоположений Google по-прежнему отключено, но его включение может быть полезно, если вы хотите, чтобы такие продукты, как Карты Google, предлагали персональные рекомендации, например, рестораны, которые вам могут понравиться, в зависимости от того, где вы были в прошлом. Или Google может знать из вашей истории местоположений, что вы обычно уходите на работу в 8 часов утра, и может порекомендовать вам уйти немного раньше, чтобы избежать пробок в определенный день.

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Однако, когда отслеживание местоположения включено, Google отслеживает ваше местоположение с точной детализацией, что можно увидеть, просмотрев временную шкалу Google Maps.

Теперь, если вы включите историю местоположений, Google автоматически удалит эти данные через 18 месяцев. Вы также можете настроить историю местоположений Google на автоматическое удаление каждые три месяца или каждые 36 месяцев.

Веб-активность и активность приложений также будут автоматически удаляться каждые 18 месяцев, но только для новых учетных записей. Новые аккаунты YouTube также будут удалены из истории через три года.

Отслеживание активности в Интернете и приложениях, а также история YouTube регистрируются по умолчанию в течение неопределенного периода времени для существующих пользователей. Но вы можете включить функцию автоматического удаления активности в Интернете и приложениях, которая была развернута в прошлом году, на странице "Отслеживание действий".

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"Мы по-прежнему стремимся к тому, чтобы делать больше с меньшими затратами, и сегодня мы меняем наши методы хранения данных, чтобы сделать автоматическое удаление настройками по умолчанию для наших основных настроек деятельности", - сказал в своем выпуске генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи.

Также Google упрощает доступ к режиму инкогнито в некоторых приложениях. В этом режиме вы можете просматривать или использовать приложения в частном порядке, и Google не будет сохранять историю просмотров, файлы cookie или данные сайта. В Картах Google Google не будет хранить историю вашего пребывания в режиме инкогнито.

Google заявил, что он также предложит более упреждающий контроль конфиденциальности и поможет пользователям управлять их настройками конфиденциальности. Кроме того, пользователи смогут получить доступ к ключевым элементам управления учетной записью Google через поиск.

Напомним, ранее сообщалось, что авиаперевозчики и отели тайно следят за пользователями.

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