При какой температуре лягушка впадает в анабиоз: Эксперименты
Как быстро лягушка заснет в ледяной воде?
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В этом видео блогеры из Live Today сделают несколько опытов с лягушками. Они проверят при какой температуре земноводное впадет в анабиоз, а еще проверят несколько мифов, связанных с зеленой попрыгуньей.
Может ли лягушка спасти молоко от скисания и сможет ли она, как в сказке, взбить масло или сметану?
Напомним, ранее блогеры проверяли, насколько эффективны огнеупорные перчатки.
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