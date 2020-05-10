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При какой температуре лягушка впадает в анабиоз: Эксперименты

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Как быстро лягушка заснет в ледяной воде?

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В этом видео блогеры из Live Today сделают несколько опытов с лягушками. Они проверят при какой температуре земноводное впадет в анабиоз, а еще проверят несколько мифов, связанных с зеленой попрыгуньей.

Может ли лягушка спасти молоко от скисания и сможет ли она, как в сказке, взбить масло или сметану?

Напомним, ранее блогеры проверяли, насколько эффективны огнеупорные перчатки.

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Теги: видео, эксперименты
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