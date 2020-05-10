YouTube Music разрешил перенос фонотеки из Google Play

Функция заработала и в Украине.

Ранее сообщалось, что Google закрывает свой сервис Google Play Музыка, а вместо него будет работать YouTube Music. Теперь же стал доступен перенос всей фонотеки в новый сервис.

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"С сегодняшнего дня пользователи Google Play Музыки могут импортировать в YouTube Music свои материалы. Эта возможность распространяется на всю фонотеку, в том числе плейлисты, загруженные треки и рекомендации. Если вы выполните перенос, библиотека будет доступна в обоих сервисах", - говорится в сообщении компании.

Также в Google напоминают, что до конца этого года поддержка Google Play Музыки будет прекращена. Но всех пользователей предупредят заранее.

Перенос фонотеки скриншот видео

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Чтобы переход на YouTube Music был плавным, в компании предусмотрели следующие возможности:

Простой перенос треков. Импорт контента из Play Музыки в YouTube Music доступен уже сейчас. В частности, вы можете перенести плейлисты, рекомендации, а также сохраненные и купленные треки.

Временный доступ к обоим сервисам. Некоторое время после переноса фонотеки вы сможете слушать любимые композиции как в YouTube Music, так и в Play Музыке. Это поможет вам постепенно знакомиться с новым сервисом.

Чтобы перенести свою фонотеку, достаточно перейти по ссылке и залогиниться.

Напомним, ранее сообщалось, что музыка в YouTube Music будет подстраиваться под слушателя.

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