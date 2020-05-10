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Умные колонки лишают детей имен

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На интересный побочный эффект от использования умных колонок обратили внимание в США.
Частое обращение к колонке запутывает детей
Частое обращение к колонке запутывает детей
medium.com

Эй, Алекса, который час? Алекса, включи свет. Это лишь некоторые из  команд, которые умный помощник Алекса от Amazon обрабатывает ежедневно в миллионах домов по всему миру. Что ж, в одном из американских домов использование команды привело к тому, что одиннадцатимесячный ребенок считает, что его зовут Алекса.

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Видео, опубликованное New York Post, показывает, как 11-месячная Эмили не ответила, когда ее мама позвала по имени, когда везла ее в коляске. Но как только она сказала "Алекса", девочка сразу повернула голову к матери. "Нет, тебя зовут Эмили, а не Алекса", - отвечает ее мама.

Дело в том, что родители Эмили приобрели умную колонку Amazon Echo и обычно говорят "Алекса", чтобы разбудить умного помощника.

На YouTube есть еще несколько видео с парочкой других детей, которые считают, что их зовут "Алекса".

Напомним, ранее сообщалось, что Amazon запретил полиции пользоваться распознаванием лиц.

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Теги: видео, Amazon, умная колонка, Алекса
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