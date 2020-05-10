Western Digital выпустила HDD на 18 ТБ

WD Gold 18TB стал одним из самых вместительных жестких дисков на рынке на данный момент. Он уже включен в список ритейлеров вместе с вариантом на 16 ТБ.

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WD Gold 18TB принадлежит к семейству Western Digital Gold. Он входит в 3,5-дюймовую линейку, как обычный жесткий диск SATA III. Однако WD Gold 18TB специально разработан для круглосуточной работы в самых тяжелых условиях.

В отличие от других накопителей WD, которые приобрели дурную репутацию благодаря использованию технологии черепичной магнитной записи (SMR), диски Gold используют обычную магнитную запись (CMR). Поэтому вам не придется беспокоиться о снижении производительности, которое связано с SMR-дисками при непрерывной рабочей нагрузке.

Как и другие варианты Gold, WD Gold 18TB - это жесткий диск на 7200 об / мин. Тем не менее, точные характеристики привода неизвестны. Western Digital не обновила страницу своего продукта для отображения моделей 18 ТБ и 16 ТБ.

Для справки: WD Gold 14TB, который в настоящее время является самым большим диском в списке, оснащен 512 МБ кеш-памяти и имеет скорость передачи данных до 267 МБ / с. Мы ожидаем, что модели с большей емкостью будут соответствовать - если не превосходить - накопители 14 ТБ.

SPAN, ритейлер в Великобритании, продает WD Gold 18 ТБ и 16 ТБ за 648 и 578 долларов США без НДС (налог на добавленную стоимость), соответственно. Это сводится к $0,036 за гигабайт на обеих моделях.

Напомним, ранее сообщалось, что Western Digital выпустил золотые SSD.

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