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Western Digital выпустила HDD на 18 ТБ

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Это один из самых вместительных накопителей на рынке.
WD Gold
WD Gold
wd.com

WD Gold 18TB стал одним из самых вместительных жестких дисков на рынке на данный момент. Он уже включен в список ритейлеров вместе с вариантом на 16 ТБ.

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WD Gold 18TB принадлежит к семейству Western Digital Gold. Он входит в 3,5-дюймовую линейку, как обычный жесткий диск SATA III. Однако WD Gold 18TB специально разработан для круглосуточной работы в самых тяжелых условиях.

В отличие от других накопителей WD, которые приобрели дурную репутацию благодаря использованию технологии черепичной магнитной записи (SMR), диски Gold используют обычную магнитную запись (CMR). Поэтому вам не придется беспокоиться о снижении производительности, которое связано с SMR-дисками при непрерывной рабочей нагрузке.

Как и другие варианты Gold, WD Gold 18TB - это жесткий диск на 7200 об / мин. Тем не менее, точные характеристики привода неизвестны. Western Digital не обновила страницу своего продукта для отображения моделей 18 ТБ и 16 ТБ.

Для справки: WD Gold 14TB, который в настоящее время является самым большим диском в списке, оснащен 512 МБ кеш-памяти и имеет скорость передачи данных до 267 МБ / с. Мы ожидаем, что модели с большей емкостью будут соответствовать - если не превосходить - накопители 14 ТБ.

SPAN, ритейлер в Великобритании, продает WD Gold 18 ТБ и 16 ТБ за 648 и 578 долларов США без НДС (налог на добавленную стоимость), соответственно. Это сводится к $0,036 за гигабайт на обеих моделях. 

Напомним, ранее сообщалось, что Western Digital выпустил золотые SSD.

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Теги: Western Digital, HDD
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