Китай запустил свою навигационную систему BeiDou

Глобальная система накрыла всю планету.

Китай запустил последний спутник в своем созвездии BeiDou-3 на орбиту во вторник утром, завершив свою долгожданную глобальную навигационную сеть после недельной задержки. По данным китайского космического агентства, примерно через 20 минут после запуска спутник достиг своей назначенной орбиты. BeiDou в переводе с китайского обозначает “плуг“, и именно так называется созвездие Большая Медведица.

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Чжан Сюэю, директор запуска спутника, объявил, что миссия была успешной, а Ян Чанфэн, главный инженер-разработчик спутниковой навигационной системы BeiDou, заявил, что ее завершение означает, что Китай стал космической державой.

Спутник был запущен из Сичанга, в юго-западной китайской провинции Сычуань, и доставлен на орбиту ракетой Long March 3B - второй по мощности в семействе ракет Long Long March и основной для доставки спутников связи на орбиту.

Завершение создания навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS) было на шесть месяцев раньше запланированного срока. Это ставит Китай в конкурентную позицию по сравнению с тремя другими спутниковыми навигационными сетями мира - GPS под руководством США, Galileo под руководством ЕС и российским ГЛОНАСС. Пекин теперь в состоянии расширить свое международное участие и предложить альтернативу другим странам, которые в настоящее время полагаются на американские технологии.

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Хотя Китай начал создавать свою собственную спутниковую систему еще в 1994 году, только в 2000 году - спустя четыре года после кризиса в Тайваньском проливе - первый и второй экспериментальные спутники для БДС-1 были запущены 20 октября и 21 декабря соответственно. БДС-1 вышел на пенсию в конце 2012 года.

Второе поколение BeiDou-2, также известное как Compass, начало функционировать в декабре 2011 года с частичной группировкой из 10 спутников на орбите. Компания предлагает услуги клиентам в Азиатско-Тихоокеанском регионе с декабря 2012 года.

30 марта 2015 года Китай начал строительство третьего поколения BeiDou-3, чтобы обеспечить глобальное покрытие. С последним спутником, отправленным на орбиту во вторник, BeiDou-3 теперь состоит из 35 спутников, способных предоставлять услуги глобального позиционирования.

Спутник и ракета-носитель для миссии во вторник были разработаны Китайской академией космических технологий и Китайской академией технологий ракет-носителей, соответственно, оба входят в группу Китайской аэрокосмической науки и техники.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз запустит конкурента GPS и ГЛОНАСС.

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