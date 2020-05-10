У основателя Google обнаружили собственную армию

Секретное подразделение должно бороться со стихийными бедствиями.

Сергей Брин, один из основателей Google и восьмой по богатству человек в мире, имеет секретную команду реагирования на стихийные бедствия.

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Расследование Daily Beast показало, что Брин был единственным донором благотворительной организации по борьбе со стихийными бедствиями под названием "Глобальная поддержка и развитие" (GSD). Издание идентифицировало Брина как единственного донора компании через судебный процесс в Калифорнии.

Компания, почти половина из которой являются бывшими военными, прибывает в зоны бедствия на суперяхте под названием "Dragonfly", чтобы убирать мусор и использовать высокотехнологичные решения для помощи пострадавшим. Во главе GSD стоит Грант Доусон, бывший лейтенант военно-морских сил, который годами был одним из сотрудников службы безопасности Брина.

Идея GSD, по-видимому, возникла в 2015 году, когда капитан яхты проплыл мимо Вануату, на который обрушился циклон Пэм. Капитан связался с Брином, чтобы спросить, можно ли что-нибудь сделать, чтобы помочь, и Брин, в свою очередь, связался с Доусоном.

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Доусон сказал в своей речи в 2019 году о GSD: "Итак, я схватил несколько спасателей из ВВС, с которыми я был связан, из мира безопасности, и пару военнослужащих из [морских] силовых команд".

Daily Beast сообщает, что в GSD сейчас работают 20 штатных сотрудников и около 100 подрядчиков.

Daily Beast сообщает, что, как и в Google, сотрудники GSD пользуются привилегиями, в том числе клубничным мороженым и свежим бельем на борту суперяхты, работая в зонах бедствий. Помимо военно-подготовленного персонала, благотворительная организация имеет доступ к сложным технологиям, включая дроны и гидролокационные карты.

С 2015 года GSD оказал помощь во время нескольких стихийных бедствий, включая ураганы, землетрясения и вулканическую активность. Теперь компания заявляет, что помогает во время пандемии коронавируса, помогая организовать тестирование в Калифорнии.

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"GSD предоставил оперативную поддержку для поддержки первых двух центров тестирования в Калифорнии, а также для планирования и материально-технической поддержки других центров тестирования, когда они открылись по всему штату", - говорится на сайте GSD. "Наши медработники и вспомогательный персонал также установили партнерские отношения с пожарным департаментом Хейворда, штат Калифорния, для проведения более 8000 тестов на их испытательном полигоне и в местных учреждениях по уходу за пожилыми людьми", - добавляет он.

Роб Райх, содиректор Центра филантропии и гражданского общества при Стэнфордском университете, сказал The Daily Beast, что помощь при бедствиях - это хорошая работа, но она не должна быть скрытной. "Должно быть ожидание прозрачности, чтобы понять, как его благотворительная деятельность взаимодействует с существующими усилиями по оказанию помощи при бедствиях, и поэтому мы, граждане, можем проверить, соответствует ли это тому, чего хотят добиться демократические институты", - сказал Райх.

GSD не ответил на запись The Daily Beast, которая безуспешно пыталась связаться с Брином лично.

Напомним, ранее сообщалось, что основатели Google покинули руководящие посты.

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