Диетологи хотят ввести налог на сахар

Американские врачи встревожены проблемами ожирения.

По данным Американской ассоциации кардиологов, налоги на сахар полезны для общественного здравоохранения, в том числе для отрасли здравоохранения. Организация использовала компьютерные модели для оценки потенциальных выгод от различных видов налогов на сахар, в том числе основанных на таких вещах, как содержание сахара и общий объем, и обнаружила, что некоторые варианты лучше, чем другие.

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Практика добавления дополнительного "налога на сахар" к определенным продуктам вызвала значительную критику со стороны тех, кто считает эту практику жестокой или жадной. Однако прошлые исследования показали, что налоги на сахар, которые часто бывают очень низкими, являются эффективным способом снижения количества потребляемого рафинированного сахара.

Это важно как для личного, так и для общественного здоровья - чрезмерное потребление рафинированного сахара из таких продуктов, как мороженое, газированная вода, фруктовые соки и конфеты, связано с рядом проблем со здоровьем, включая большие шансы развития некоторых видов рака, риск диабета, сосудистые проблемы, проблемы со зрением, болезни сердца и многое другое.

В противном случае предотвратимые условия, вызванные употреблением большого количества рафинированного сахара, увеличивают расходы на здравоохранение, повышая налоги и страховые тарифы, в зависимости от того, где вы живете. По этим причинам налоги на сахар были введены в ряде регионов, но лучший вариант для использования все еще остается предметом дискуссий.

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Используя свои компьютерные модели, Американская кардиологическая ассоциация оценила три различных типа налогов на сахар, в частности, тип, применяемый к таким напиткам, как сода и сок: объем, который основан на количестве независимо от содержания сахара; многоуровневый, который регулирует ставку налога в зависимости от того, сколько сахара используется; и фиксированный, который представляет собой фиксированную ставку налога на чайную ложку сахара независимо от размера самого продукта.

Американские штаты, в которых введен налог на сахар, использовали только первый из вариантов, применяя что-то вроде налога в размере 0,01 доллара США за унцию напитка (примерно 28 гр), независимо от того, сколько сахара в нем содержится. Хотя AHA говорит, что все три варианта улучшают общественное здравоохранение и снижают затраты на здравоохранение, два являются более эффективными: многоуровневые налоги, основанные на общем уровне сахара, и налоги на содержание сахара, основанные на количестве сахара в продукте, а не единый налог на унцию.

Напомним, ранее сообщалось, что сахар оказался причиной болезни Альцгеймера.

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