Процессоры, iOS 14 и объемный звук: Что Apple показала на WWDC 2020

Конференция разработчиков впервые прошла онлайн.

Возможно, Apple WWDC 2020 Keynote была самым странным событием в истории компании. Вместо зала, полного аплодисментов разработчиков, прессы и помощников Apple, нам показали пустой театр, в котором Тим Кук занял центральное место.

Это не значит, что на мероприятии не было новостей; на самом деле он был переполнен серьезными изменениями в программной экосистеме Apple, даже несмотря на то, что нового оборудования было мало. Вот некоторые из самых больших новостей дня.

Mac переходят с процессоров Intel на процессоры Apple на основе ARM

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Apple много узнала о процессорах с тех пор, как много лет назад она начала производить собственный процессор для оригинального iPhone. Теперь, впервые с 2006 года, Apple отходит от Intel в пользу собственного оборудования, начиная с процессора B12ic A12Z.

Компания обещает, что изменение приведет к созданию более мощных и более эффективных компьютеров в заданном форм-факторе. IPad Pro уже более мощный, чем многие ноутбуки, поэтому внедрение этой архитектуры в MacBook и Mac может дать Apple значительное преимущество перед конкурентами на ПК. Intel Mac не уйдет в ближайшее время, но ожидайте, что первые Mac на базе ARM появятся к концу года.

Пакет для разработчиков

Mac Mini наконец-то получил серьезное обновление, но только для разработчиков. Тем не менее, за 500 долларов разработчики могут начать создавать программное обеспечение, совместимое с новой архитектурой.

Помимо чипа A12Z, DTK включает 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD и множество портов ввода / вывода в том, что по сути является восстановленным Mac Mini. Учитывая, что первые потребительские компьютеры Mac с Apple Silicon должны появиться в этом году, хорошо, что разработчики получают преимущество.

MacOS Bir Sur получил дизайн под iOS

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В связи с тем, что ПК Apple скоро будут иметь такой же мозг, как и мобильные устройства, вполне естественно, что его настольная ОС начинает больше походить на мобильную. MacOS Big Sur - это крупнейшая модернизация настольной ОС Apple за последние годы, включая новые значки, прозрачную строку меню и настройки макета в приложениях. Apple даже импортировала Центр управления из iOS, а также новый Центр уведомлений, который можно было бы скопировать с iPhone.

Помимо нового дизайна, ОС имеет несколько оптимизаций, чтобы сделать ее совместимой с будущими ARM-чипами Apple.

Safari получает расширения и обычные вкладки

Да, Safari не поддерживает расширения. И второе: его вкладки не меняются, чтобы втиснуться в ваше окно. Сегодня ситуация меняется, приводя Safari в соответствие со всеми другими браузерами.

Честно говоря, Safari отличается тем, что позволяет пользователям выбирать, на каких сайтах работают расширения. Браузер также теперь показывает значки по умолчанию (опять же, только сейчас ??), добавляет несколько функций конфиденциальности и позволяет настроить домашнюю страницу.

iOS 14 изменяет дизайн главного экрана с помощью библиотеки приложений и виджетов

Одним из самых больших недостатков iOS перед Android уже давно является домашний экран. Первые пользователи iPhone были ограничены несколькими страницами приложений без объяснения того, как пользователи могут их организовать. iOS 14 меняет это в значительной степени с новой библиотекой приложений.

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Библиотека приложений автоматически сортирует приложения по разным категориям, таким как недавно добавленные, социальные, развлекательные и Apple Arcade. Между тем, теперь вы можете размещать виджеты среди приложений на главном экране, а также полностью скрывать страницы приложений. Новый виджет "Умный стек" даже автоматически переключается между виджетами в течение дня, например, для получения новостей или погоды утром, а затем для физической активности в течение дня.

Другие новые функции в iOS 14 включают в себя прикрепленные разговоры в сообщениях, значки приложений, которые позволяют предварительно просмотреть приложение для конкретных задач, не загружая его полностью.

Siri учится переводить

Google часто демонстрирует свою технологию перевода на мероприятиях Android, и теперь Apple делает то же самое с новым приложением Translate для iOS. Приложение напрямую интегрируется с Siri, что позволяет вам попросить помощника помочь вам начать говорить на любом из 11 языков. Он даже может определить, на каком языке говорят автоматически.

Картинка в картинке приходит на iPhone

Apple объявила, что видео "картинка в картинке" наконец-то выйдет на iOS. Если честно, он появился на iPad с прошлого года, но приятно видеть, что он попал на более мелкие устройства.

Вы можете изменить свой браузер по умолчанию на iPhone и iPad

На этом этапе этот обзор начинает напоминать список вещей, которые Apple только что выяснила спустя годы после Google, но да, вы, наконец, можете изменить браузер по умолчанию на iPhone и iPad с iOS и iPadOS 14. Вы можете также можете изменить приложение электронной почты по умолчанию.

AirPods Pro получит объемный звук

Apple объявила, что она предоставляет для AirPods Pro пространственное аудио, предоставляя возможность прослушивать объемный звук и Dolby Atmos через пару наушников. Более того, технология даже реагирует на движения вашей головы для более захватывающего опыта.

Apple также объявила, что теперь позволит AirPods легко переключаться между вашими устройствами, позволяя вам возобновить воспроизведение звука на iPad, iPhone или Mac без необходимости ручного переключения между устройствами.

Apple Watch получает таймер для мытья рук

Мы живем в эпоху коронавируса, поэтому Apple хочет, чтобы вы правильно мыли руки. Apple Watch теперь могут автоматически определять, когда вы начинаете мыть руки и запускаете 20-секундный таймер, чтобы вы смыли микробов со всех во всех уголках и закоулках.

Apple TV теперь может получать доступ к устройствам HomeKit

По сути, теперь вы можете проверить, когда доставщик подходит к вашей двери во время просмотра вашего Apple TV.

iPadOS 14 приносит массу новых функций

iPadOS 14 является серьезным обновлением. Помимо добавления тех же обновлений пользовательского интерфейса, что и в iOS 14, он добавляет несколько изменений Приложения для iPad теперь поддерживают расширенные боковые панели, например, позволяя вам лучше организовывать контент внутри них.

И поиск, и телефонные звонки теперь занимают гораздо меньше места на вашем экране, улучшая статус iPad как многозадачного устройства.

Scribble на iPad

Scribble был впервые представлен на Apple Watch, чтобы упростить преобразование рукописного текста в печатный. Теперь эта функция значительно расширяется на iPad, что позволяет не только выполнять вышеупомянутое распознавание рукописного ввода в любом текстовом поле, но также автоматически преобразовывать их.

Напомним, ранее сообщалось, что в iOS 14 появится встроенный переводчик.

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