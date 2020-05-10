Blu-ray-проигрыватели Samsung внезапно вышли из строя

Проигрыватели постоянно перезагружаются.

Проигрыватели Samsung Blu-ray начали работать со сбоями на ровном месте, и в большинстве сообщений утверждается, что устройства застряли в бесконечных перезагрузках.

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По информации ZDNet, тысячи владельцев плееров Samsung и систем домашнего кинотеатра жалуются на внезапные проблемы, которые, похоже, начались 19 июня. Хотя отчеты различаются, наиболее распространенной проблемой, по-видимому, являются плееры Samsung Blu-ray, которые постоянно включаются и выключаются.

"Он перешел в черный экран с логотипом Samsung, а через 3-4 секунды перезапустился и вернулся к черному экрану с логотипом Samsung", - написал один из владельцев.

Другие проблемы включают проигрыватели Blu-ray, которые издают звуки, как будто пытаются прочитать диск, когда ничего не вставлено, выключаются через несколько секунд после включения и не реагируют на нажатия кнопок. Сообщалось о проблемах с различными моделями, включая BD-JM57C и BD-J5900, HT-J5500W и другие.

На онлайн-форумах Samsung менеджер сообщества признал проблему с циклом загрузки, подтвердив, что компания работает над решением. Причина проблемы остается неясной.

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"Мы знаем о клиентах, которые сообщали о проблеме с загрузочными циклами на некоторых проигрывателях Blu-Ray, и мы рассматриваем это подробнее. Мы опубликуем обновление здесь в этой теме, когда у нас будет больше информации", - написал менеджер сообщества.

Существует предположение, что это все из-за неисправного обновления прошивки, но, по мнению ZDNet, это маловероятно, поскольку эти проблемы также влияют на устаревшие модели, которые не получают такие обновления. Кроме того, Samsung обычно не выпускает обновления прошивки для широкого спектра моделей устройств ближе к вечеру в пятницу.

Более вероятной причиной внезапных сбоев является истекший срок действия SSL-сертификата, который требуется для подключения проигрывателей Blu-ray к серверам Samsung. Однако не было официального подтверждения, что это так.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft не видит будущего за Blu-ray.

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