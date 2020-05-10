Видео дня: Макс Корж. Полный концерт в Киеве и Настя Ивлеева x Тимати

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Настя Ивлеева x Тимати | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

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На YouTube-канале LABELCOM опубликовали новый выпуск шоу «Что было дальше?» На этот раз гостями комиков стали рэп-исполнитель Тимати и ведущая Анастасия Ивлеева.

Ивлеева рассказала историю, которая произошла несколько лет назад во время съемок программы о путешествиях «Орел и решка». С Тимати ведущие успели обсудить его творчество, бизнес и многие другие темы. Спустя продолжительное время исполнителю удалось поведать историю о неудачной попытке выступить на странном мероприятии.

Макс Корж. Полный концерт в Киеве

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В годовщину киевского концерта на "Динамо" на канале Макса Коржа вышла первая полная запись двухчасового концерта.

Запись концерта, который состоялся 20 июня 2019 года, набрала более миллиона просмотров.

Напомним, ранее в тренды попали MARUV & Boosin — I Want You и Минай – Динамо.

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