Видео дня: Макс Корж. Полный концерт в Киеве и Настя Ивлеева x Тимати
Настя Ивлеева x Тимати | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
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На YouTube-канале LABELCOM опубликовали новый выпуск шоу «Что было дальше?» На этот раз гостями комиков стали рэп-исполнитель Тимати и ведущая Анастасия Ивлеева.
Ивлеева рассказала историю, которая произошла несколько лет назад во время съемок программы о путешествиях «Орел и решка». С Тимати ведущие успели обсудить его творчество, бизнес и многие другие темы. Спустя продолжительное время исполнителю удалось поведать историю о неудачной попытке выступить на странном мероприятии.
Макс Корж. Полный концерт в Киеве
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В годовщину киевского концерта на "Динамо" на канале Макса Коржа вышла первая полная запись двухчасового концерта.
Запись концерта, который состоялся 20 июня 2019 года, набрала более миллиона просмотров.
Напомним, ранее в тренды попали MARUV & Boosin — I Want You и Минай – Динамо.
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