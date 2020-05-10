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Браузер Edge принудительно добавят в Windows 7 и 8.1

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Edge на основе Chromium добавят в устаревшие операционки.
Браузер будет устанавливаться автоматически
Браузер будет устанавливаться автоматически
microsoft.com

Ранее Microsoft заявляла, что пользователям Windows 7 и 8.1 придется установить браузер вручную, если они этого захотят. Как выясняется, Microsoft в любом случае будет навязывать браузер через Windows Update.

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Есть несколько ключевых вещей, которые вы должны знать при установке этого обновления. Прежде всего, он собирается добавить Edge на панель задач и в качестве ярлыка на рабочем столе. Кроме того, он не заменит Internet Explorer, как заменяет Edge Legacy в Windows 10. И, наконец, он не изменит ваш браузер по умолчанию.

Это особенно интересное изменение для пользователей Windows 7, поскольку ОС не поддерживается с января. Единственные пользователи, которые должны получать обновления, - это те, кто платит за расширенные обновления безопасности.

Хотя общая доступность браузера впервые появилась ​​еще в январе, никто не получал его через Центр обновления Windows. Как только вы получите обновление, браузер обновится в фоновом режиме самостоятельно. Это обновление будет установлено автоматически.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft объявила сроки смерти браузера Edge на Windows 7.

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Теги: браузер, Edge, Microsoft
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