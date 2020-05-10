Медики создали 3D-принтер для печати на живой ткани

Даже если ткань двигается, принтер сможет завершить свою работу.

Новая технология 3D-печати, в которой используется технология захвата движения в стиле Голливуда для печати электронных датчиков непосредственно на расширяющихся и сжимающихся органах, может диагностировать и контролировать легкие пациентов с COVID-19 в ближайшем будущем.

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Эта новая технология, созданная инженерами-механиками и специалистами по вычислительной технике в Университете Миннесоты, была основана на методике, которая была обнаружена два года назад и позволила печатать электронику и элементы непосредственно на коже руки в движении.

Майкл Макалпин, профессор машиностроения и старший научный сотрудник исследования, заявил: "Мы расширяем границы 3D-печати новыми способами, о которых мы даже не подозревали ранее. 3D-печать на движущемся объекте достаточно сложна. Задача состоит в том, чтобы найти способ печатать на поверхности, которая деформируется при расширении и сжатии".

Все началось с аэростатной поверхности и специализированного 3D-принтера. Используя маркеры отслеживания захвата движения, очень похожие на те, что используются в фильмах для создания эффектов, они смогли помочь 3D-принтеру адаптировать траекторию печати к движениям расширения и сжатия на поверхности.

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Эксперименты проводились с искусственно накачанным легким животного, и в результате они смогли напечатать на поверхности мягкий датчик на основе гидрогеля.

Исследователи утверждают, что исследование может быть использовано для объединения технологий 3D-печати с хирургическими роботами.

Макалпайн добавил: "В будущем 3D-печать будет частью более крупной автономной роботизированной системы. Это может быть важно для таких заболеваний, как COVID-19, где медицинские работники подвергаются риску при лечении пациентов".

Эта новая методика позволит печатать матрицы датчиков непосредственно на органы, такие как легкие или сердце, которые постоянно меняют форму и искажаются при движении.

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Напомним, ранее сообщалось, что создана технология быстрой печати органов.