Наушники AirPods взорвались в ухе у мужчины

Инцидент произошел в Китае.

В сообщении Weibo говорится, что один наушник AirPods взорвался 19 мая, когда владелец звонил по телефону. В отчете указывается, что 23-летний Чжэн Тан получил легкие травмы правого уха, когда взорвался AirPods, который он использовал. Отчет также включал предполагаемое медицинское заключение, выданное Первой дочерней больницей университета Чжэнчжоу.

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Медицинское заключение подтвердило, что разрыв кожи передней стенки правого слухового прохода был вызван взрывом. Состояние уха улучшилось после двух дней лечения противовоспалительными препаратами, но жертва все еще испытывает боль и потерю слуха. При повторном посещении врача выявилась припухлость перед правым ухом, из которой вытекает свежая кровь. Также была замечена трещина на переднем хряще правого ушного канала, около 1 см, и в барабанной полости, по-видимому, имелось скопление крови.

Однако на фотографиях взорвавшихся AirPods не было явных признаков обжига или обугливания, а только заметная трещина.

Злополучный AirPods был куплен в магазине дилера Apple в Ванде. Компания Apple получила устройство для дальнейшего расследования, чтобы выяснить, что на самом деле произошло. Клиент получит компенсацию в соответствии с действующими законами, если будет установлено, что продукт имеет проблемы с качеством.

Напомним, ранее сообщалось, что наушники AirPods от Apple винят в головных болях.