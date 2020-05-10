Сварка стали пивом: Эксперименты
Возможно ли сварить сталь при помощи пивного газа?
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Блогер SuperCrastan провел интересный эксперимент - сварка стали пивом. Когда-нибудь задумывались, что будет, если сварить что-то пивом? Например, заменить аргон на пивной газ.
Как и в любой газировке, в пиве содержится углекислый газ. А если из пива добыть углекислый газ, получится ли использовать его для сварки?
Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.
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