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Сварка стали пивом: Эксперименты

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Возможно ли сварить сталь при помощи пивного газа?

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Блогер SuperCrastan провел интересный эксперимент - сварка стали пивом. Когда-нибудь задумывались, что будет, если сварить что-то пивом? Например, заменить аргон на пивной газ.

Как и в любой газировке, в пиве содержится углекислый газ. А если из пива добыть углекислый газ, получится ли использовать его для сварки?

Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.

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Теги: видео, эксперименты
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