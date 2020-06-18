NASA ищет добровольцев для исследования Марса

Любой желающий может помочь разобраться с камням на Красной планете.

Возможно, вы сможете помочь водителям марсохода Curiosity лучше ориентироваться на Марсе. Используя онлайн-инструмент AI4Mars для маркировки объектов местности на изображениях, загруженных с Красной планеты, вы можете обучить алгоритм искусственного интеллекта для автоматического считывания ландшафта.

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Это большой камень слева? Это может быть песок? Или, может быть, это плоская скала? AI4Mars, который размещен на научном веб-сайте Zooniverse, позволяет рисовать границы вокруг местности и выбирать одну из четырех меток. Эти метки являются ключевыми для улучшения алгоритма классификации местности Марса под названием SPOC (классификация свойств почвы и объектов).

Инструмент поможет определить тип почвы NASA

Разработанная в Лаборатории реактивного движения НАСА, которая управляла всеми миссиями агентства на марсоходе, SPOC маркирует различные типы местности, создавая визуальную карту, которая помогает членам команды миссии определить, какие пути выбрать. SPOC уже используется, но система может использовать дальнейшее обучение.

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“Как правило, сотни тысяч примеров необходимы для обучения алгоритма“, - сказал Хиро Оно, исследователь ИИ в JPL. “Алгоритмы для самостоятельного вождения автомобилей, например, обучаются с помощью многочисленных изображений дорог, знаков, светофоров, пешеходов и других транспортных средств. Другие общедоступные наборы данных для глубокого обучения содержат людей, животных и здания, но не марсианские ландшафты“.

Полностью обучившись, SPOC сможет автоматически различать почву, высокие камни, ровную скальную породу и опасные песчаные дюны, отправляя изображения на Землю, которые упростят планирование следующих ходов Curiosity.

“В будущем мы надеемся, что этот алгоритм станет достаточно точным для выполнения других полезных задач, таких как прогнозирование вероятности скольжения колес ровера на разных поверхностях“, - сказал Оно.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA ищет борца с инопланетным вторжением.