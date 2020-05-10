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Видео дня: MARUV & Boosin — I Want You и Минай – Динамо

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В тренде - музыка и футбол.

MARUV & Boosin — I Want You

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В Сети появился клип украинской певицы Maruv на песню «I want you». В записи трека принимал участие друг певицы музыкант и продюсер Boosin.В ролике Maruv соблазняет полицейского откровенными танцами и блестящими костюмами. В итоге страж порядка не выдерживает и присоединяется к их компании.

Минай – Динамо. Кубок України. ПОВНИЙ МАТЧ

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17 июня состоялся полуфинальный матч Кубка Украины, в котором Динамо обыграл Минай (2:0). Киевский клуб оформил свое преимущество в первом тайме, где Миккель Дуэлунд оформил дубль. В финальном матче Динамо сыграет с победителем пары Мариуполь - Ворскла.

Напомним, ранее в тренды попали Оговорка Кличко и Comment Out / Ксения Собчак х ZIVERT.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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