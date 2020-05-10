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Невидимые воздушные щиты спасут от коронавируса в самолете

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Авиакомпании задумались над безопасностью пассажиров.
Концепт воздушного щита
Концепт воздушного щита
Teague

Поскольку мир медленно пытается вернуться в нормальный режим и один большой шаг состоит в том, чтобы сделать воздушное путешествие более безопасным во время пандемии COVID-19. Было предложено несколько вариантов, таких как экраны в самолетах. А авиакомпания EasyJet из Сиэтла в США говорит, что все дело в вентиляции. Teague предложил свое решение для безопасного воздушного путешествия.

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Концепция Teague называется AirShield, и компания считает, что это решение для восстановления авиационной отрасли во время и даже после пандемии COVID-19.

Конструкция AirShield предназначена для того, чтобы кашель и чихание ограничивались только одним пассажирским сиденьем: тем, на котором сидит человек. Затем воздух напрямую улавливается и фильтруется в новой системе фильтрации самолетов Teague.

Концепт воздушного щита
Концепт воздушного щита

Попытка найти быстрое, эффективное и простое в установке решение была первостепенным для команды Teague. Вот почему AirShield может быть напечатан на 3D-принтере и легко закреплен на уже существующем кондиционере самолета.

Концепт воздушного щита
Концепт воздушного щита

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"В результате, когда пассажир дышит, кашляет или чихает, капли водяного пара содержатся в пространстве этого пассажира и сразу же направляются вниз и из кабины к фильтрационным установкам HEPA, прежде чем они получат возможность войти в личное пространство соседнего пассажира ", - говорят в Teague.

Концепт воздушного щита
Концепт воздушного щита

Предполагается, что невидимая система будет работать в качестве воздушного щита или барьера между каждым пассажиром, обеспечивая легкость и безопасность.

Напомним, ранее сообщалось, что суперкомпьютер IBM нашел 77 вариантов борьбы с коронавирусом.

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Теги: самолеты, коронавирус
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