Смартфоны получат реальный оптический зум

Патент на зумирование в смартфонах получила компания O-Film.

Камеры для смартфонов были одной из самых интересных и быстро развивающихся технологий в последние годы. Мы видели различные виды реализаций зума, которое всегда было слабым местом для этих крошечных камер. Хотя телеобъективы помогли, их оптимальные характеристики были видны только в определенных диапазонах, а не во всех. Новая разработка O-Film может изменить это.

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Шэньчжэньский производитель представил модуль перископической камеры с непрерывным увеличением, толщина которого составляет всего 5,9 мм. Это прорыв для фотосъемки на смартфонах, поскольку в современных реализациях используется телеобъектив, фокусное расстояние которого больше, чем у основной камеры. Это означает, что они работают лучше всего при определенной части диапазона масштабирования (например, в 2 раза), а остальное достигается за счет гибридного программного обрезания.

Перископические линзы подняли это на ступеньку выше, буквально сложив оптику на 90 градусов внутри корпуса телефона, чтобы иметь возможность вместить больше линз для достижения более высокого увеличения, например, 5x или выше. Это было впервые у Huawei, а затем у Samsung и Xiaomi. Хотя это позволяет добиться лучших результатов в более высоких диапазонах, меньшие диапазоны увеличения должны быть достигнуты с помощью вторичного короткого телеобъектива или цифровой интерполяции.

Новый дизайн O-Film использует комбинацию линз в модуле, который перемещается вперед и назад для достижения нескольких фокусных расстояний. Их первый образец имеет переменное фокусное расстояние 85-170 мм (эквивалентно увеличению ~ 3,5x-7x) с диафрагмой, изменяющейся от f / 3,1 до f / 5,1, что позволяет получать оптимальные результаты во всем.

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Более того, его толщина составляет всего 5,9 мм, что является важным параметром для смартфонов. Компания использует знакомую призму для изгиба света на 90 градусов, которые проходят через серию из трех линз, прежде чем попасть в сенсор. Пьезоэлектрический двигатель управляет движением линз, чтобы получить зум и автофокус. Компания O-Film заявляет, что она также может производить объективы с диапазоном увеличения 3-5x, 5-8x и 3.5-9.5x в зависимости от потребностей клиента.

Huawei P40 Pro Plus является действующим чемпионом в области смартфонов с длинным телеобъективом с фокусным расстоянием 240 мм или эквивалентом 10-кратного оптического зума. Компания O-Film пока не подтверждает сотрудничество со своими партнерами по новому модулю камеры.

Напомним, ранее сообщалось, что первый смартфон с камерой на 192 Мп готовят к выходу.